O diretor desportivo do Celta de Vigo, Felipe Miñambres, confessou que o mercado de transferências teria sido perfeito caso tivesse contratado Franco Cervi ao Benfica. Os dois clubes estiveram, tal como o Maisfutebol escreveu, a negociar a transferência do argentino.



«Estamos melhor e mais equilibrados. Saíram dois jogadores e entraram três. O mercado não foi perfeito, mas foi bom tanto a nível desportivo como económico. Contratámos os jogadores para as posições que queríamos com excepção do Cervi», referiu, citado pela Marca.



Os galegos chegaram, inclusive, a terminar o empréstimo de Olaza junto do Boca Juniors para contratar o esquerdino das águias. Miñambres explicou que a mudança de estatuto de Cervi no plantel do Benfica impediu a concretização do negócio.



«Às vezes pretendes contratar um jogador e acabas por não conseguir. As circunstâncias mudaram no último mês. Cervi não contava, começou a jogar e a jogar bem e tudo ficou mais complicado. A equipa técnica do Benfica mudou de opinião. Tentámos até ao último minuto, mas não foi possível. A pandemia prejudicou-os e os casos de Covid-19 que tiveram também», esclareceu.



«Havia mais futebolistas no mercado, mas a ideia era clara: Cervi ou Cervi», acrescentou.

Cervi participou em dez jogos esta temporada, oito deles nos últimos dois meses.