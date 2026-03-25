Reinaldo Teixeira, presidente da Liga de Clubes, garantiu que o processo de centralização dos direitos audiovisuais continua a avançar, apesar da saída do Benfica. O dirigente comentou ainda o polémico adiamento do Sporting-Tondela, falou da violência no futebol e nos casos de arbitragem, à margem de um congresso que junta negócios e futebol que está a decorrer em Cascais.

Sobre o processo da Liga Centralização

«Felizmente, [o processo] tem avançado muito. Temos tido a cooperação e diálogos permanentes com todos os clubes, com todas as sociedades desportivas, e temos tido uma interação grande e muito eficiente com a Autoridade da Concorrência (AdC).»

Benfica saiu da Liga Centralização

«Na altura, o Benfica saiu da Liga Centralização, foi uma decisão que teve, mas mantemos sempre a informação e a articulação com o Benfica, assim como com as demais redes desportivas. Estamos a trabalhar em conjunto com todas as sociedades desportivas. E, como disse, estou convencido, a LPFP está convencida de que o processo de centralização vai ser honrado, vai ser cumprido».

Sobre a polémica em redor do adiamento do Sporting-Tondela

«Dar os parabéns às equipas pelo que conseguimos a nível europeu. Esses momentos depois trazem alguma dificuldade de calendário. Os regulamentos são para se cumprir, têm regras, a comissão de calendários assim o decidiu e está marcada já a data. Felizmente as equipas tiveram o sucesso que tiveram. É a velha história, não há bela sem senão. Respeitámos os regulamentos e as indicações da comissão de calendários. Aplica-se ao clube A, B ou C. É preciso termos presente que a Liga é plural e imparcial».

Mecanismo de distribuição das verbas da UEFA pelos clubes da II Liga

«Temos de tentar encurtar os custos e aumentar as receitas para todo o universo das sociedades desportivas. É nisso que estamos a trabalhar, com novos patrocínios, novas condições, tentar reduzir custos e por aí vamos continuar, porque é o papel da LPFP ser um facilitador de processos.»