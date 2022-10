A contestação aos jogadores e à equipa técnica liderada por César Peixoto subiu de tom após o empate do Paços de Ferreira com o Arouca, num jogo da oitava jornada da Liga.



Com a equipa sem ganhar no campeonato, os adeptos dos castores pediram a saída do treinador e envolveram-se em diálogo com os jogadores. Antunes, capitão de equipa, deu a cara e esteve à conversa com os adeptos. De seguida, Flávio Ramos e Juan Delgado envolveram-se em discussões com os adeptos e tiveram de ser afastados da bancada por companheiros e outros membros do staff do Paços.



No final do encontro, César Peixoto foi confrontado com o sucedido e admitiu compreender a frustração dos adeptos. «Eles têm toda a razão. Estamos frustrados, queríamos muito vencer. A frustração dos adeptos é a mesma que as pessoas aqui sentem. É natural que estejam descontentes», referiu, na sala de imprensa.