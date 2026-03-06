César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, deste domingo (15h30), a contar para a 25.ª jornada da Liga. O técnico gilista analisou a deslocação «difícil», relembrou o jogo com o Benfica e comentou as possibilidades na Europa.

Jogar na Reboleira é difícil

«Vai ser um jogo difícil, num estádio tipicamente complicado e com especificidades, frente a uma equipa que nos vai causar muitos problemas, em que nós temos de estar na nossa máxima força, focadíssimos, sendo fortes com bola, mas também sem bola, nos duelos, nas segundas bolas, temos de ser uma equipa agressiva. É importante termos sucesso neste jogo.»

Benfica, como coletivo, não foi superior ao Gil

«Apesar da derrota com o Benfica, fizemos um bom jogo, dividimos o jogo olhos nos olhos com o adversário. O Benfica, coletivamente, não foi superior a nós. Acho que individualmente conseguiram resolver com eficácia. Mas fizemos um bom jogo.»

Pontos são mais caros

«Sabemos que quanto mais se aproximar a parte final do campeonato, mais difícil será, porque há equipas a lutar para não descer de divisão, há equipas a lutar para chegar à Europa, há equipas a lutar para ser campeãs, ou seja, cada vez mais os pontos vão ser mais caros. Vamos ter de continuar consistentes e nós próprios. Estamos focados no querer sempre fazer melhor todos os dias, a cada jogo, e agora, nesta fase, fazer melhor do que fizemos na primeira volta.»

Lugares na Europa

«O discurso é sempre fazer melhor. E, se nós o conseguirmos fazer, consequentemente pode acontecer essa situação [Europa]. Mas só por este prisma e por esta ordem. Agora o foco é no jogo a jogo e tentar sempre fazer melhor a cada dia que passa.»