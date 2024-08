O treinador do Moreirense, César Peixoto, rejeita apontar qualquer cenário de crise no Benfica e sublinhou que quer uma equipa competitiva e eficaz para somar pontos no jogo de abertura da 4.ª jornada da Liga.

«A equipa percebeu o que não correu tão bem em Braga e está completamente focada no Benfica, uma grande equipa. Não acredito nesta coisa das crises. Joguei em equipas grandes e sei qual é o pensamento que têm: é o de que não podem facilitar em nada. Vamos ter um Benfica forte. Temos de ser competitivos», referiu, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Benfica, marcada para as 20h15 de sexta-feira.

Antigo jogador do Benfica e do FC Porto, o técnico de 44 anos considerou que a perceção de crise resulta do «muito escrutínio sobre um clube grande» quando não ganha um jogo, uma espécie de «caça às bruxas».

César Peixoto lembrou que o Benfica tem «criado muitas oportunidades» e que não as tem «concretizado», levando quatro golos marcados em três jornadas, fruto das vitórias ante Casa Pia (3-0) e Estrela (1-0), ambas na Luz, após a derrota em Famalicão na 1.ª jornada, por 2-0.

César Peixoto vincou ainda que o facto de o Benfica nunca ter ganho nas visitas ao Moreirense sob o comando técnico de Roger Schmidt – dois empates – é outro motivo para não facilitarem e admitiu que espera a titularidade de Di María no conjunto da Luz, um jogador que pode «resolver um jogo de um momento para o outro».

O técnico frisou que o adversário é «muito forte na reação à perda da bola», na pressão do lado da bola e nos ataques pelo corredor central e que os seus jogadores têm de estar «bem coordenados e agressivos» e com «as linhas compactas», para aproveitarem os espaços.

O treinador do Moreirense informou que Alanzinho, médio que se lesionou no triunfo sobre o Arouca (3-1), na 2.ª jornada, continua em dúvida.

O Moreirense-Benfica tem arbitragem de André Narciso e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol. O Moreirense soma seis pontos e está no 7.º lugar, um posto abaixo do Benfica, que também soma seis pontos.