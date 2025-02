César Peixoto, treinador do Moreirense, anteviu, esta sexta-feira, o segundo embate diante do Benfica esta temporada. Na primeira volta do campeonato as duas equipas não foram além do empate (1-1), mas o técnico do Moreirense afirma que este é um jogo com uma história diferente, até porque o treinador das águias agora é outro.

Recorde-se que na primeira volta, era Roger Schmidt o treinador dos encarnados, tendo sido substituído por Bruno Lage ainda no arranque da temporada, logo depois desse mesmo jogo, que ficou empatado a um golo.

«Será um jogo diferente, com outro treinador à frente do Benfica. Têm estado bem, com qualidade individual e coletiva. Sabemos das dificuldades, mas não podemos ser demasiado humildes. Precisamos de acreditar no nosso trabalho, sendo organizados e concentrados», afirmou o técnico, na antevisão da partida, a contar para a 21.ª jornada do campeonato.

O treinador dos minhotos assume o grau de dificuldade da partida, dizendo que vai ser preciso ter uma «ponta de sorte» para levar de vencida um «grande como o Benfica».

«A jogar na casa de um grande como o Benfica, que está num bom momento, é preciso ter uma ponta de sorte. É uma equipa com muita capacidade. Sabemos aquilo que trabalhamos, o grupo que temos e a nossa capacidade, e vamos lá para competir e trazer alguma coisa da Luz», frisou.

Apesar da fase menos positiva que a equipa atravessa, com sete jornadas seguidas sem vencer no campeonato, sendo o mais recente resultado a derrota sofrida diante do Sp. Braga (2-1 em casa), Peixoto garante que a equipa do Moreirense vai à Luz fiel a si própria, tentando aproveitar os erros dos encarnados.

«Trabalhar sobre vitórias é sempre mais fácil, mas a equipa tem dado uma resposta positiva. Tem sido sempre combativa a reagir aos resultados menos bons. Temos feito bons jogos, mas temos cometido alguns erros individuais que não dão tanta confiança», afirmou.

«Não vamos fugir ao nosso ADN. Temos de ser uma equipa organizada e humilde, mas intensa. Vamos tentar aproveitar os poucos espaços que o Benfica vai conceder. Temos dado boas respostas, mas cometido alguns erros que nos têm custado caro», acrescentou.

Sobre possíveis mudanças no onze do Benfica, Peixoto diz que Bruno Lage vai manter o padrão competitivo e que a qualidade no plantel dos encarnados não é problema. «Se há problema que o Bruno Lage não terá é na qualidade do plantel. Se tirar um e meter outro jogador, vai manter o padrão da equipa. Não interessa quem vai jogar», observou.

Fora da partida frente ao Benfica estão Pedro Santos, jogador que está emprestado pelo Benfica, e os lesionados Guilherme Liberto e Hernâni Infande.

O jogo entre o Moreirense (11.º) e o Benfica (2.º) está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.