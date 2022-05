Declarações do treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após o empate (1-1) ante o Tondela, em jogo da 32.ª jornada da I Liga:

«Penso que foram 30 minutos [ndr: iniciais] com domínio da nossa parte, com e sem bola. Entrámos bem, a assumir, a reagir forte à perda, criando uma ou outra situação e, contra a corrente do jogo, o Tondela acaba por fazer golo. Acusámos um bocadinho o golo sofrido, a equipa não esteve com a mesma capacidade e qualidade. Tentou, mas não com a mesma capacidade que estava a ter até aos 30 minutos.»

«Sentimos que teríamos de fazer mais qualquer coisa, lançar a equipa mais para o ataque. Sabíamos que o Tondela, na segunda parte, ia baixar mais. Tirámos o Rui, que estava a fazer um bom jogo. Acabámos por meter o Deni e ter um domínio mais avassalador.»

«Penso que, na segunda parte, com exceção de duas ou três transições que podíamos ter matado, depois foi domínio completo. A equipa trabalhou bastante, se calhar abusámos um bocado nos cruzamentos, mas foram criadas muitas situações, uma avalanche de lances. Acabámos por chegar tarde ao 1-1 e depois ainda temos o Deni isolado na parte final, podia ter feito o 2-1, que penso que era o resultado mais justo, mas parabéns ao Tondela. Leva um ponto, nós estamos tristes e frustrados, queríamos os três. Os jogadores acabaram o jogo frustrados e exaustos. Foi cansativo, sempre a correr atrás do resultado, a pressionar alto e isso é um desgaste muito grande.

[Ocasião desperdiçada pelo Deni no fim e lágrima do jogador no fim:] «É normal. Primeiro, o Deni foi jogando quase a época toda e o Adrián acabou por agarrar o lugar. O Deni está à procura da oportunidade dele. Hoje, teve várias oportunidades para fazer golo e, com alguma infelicidade, acaba por não fazer, sabendo que o golo era importante para ele, mas também para a equipa. Mas os colegas já falaram com ele, eu também. Sabe que o futebol é mesmo isto. O Deni tem o nosso apoio e está num momento em que as coisas não estão a sair, mas vai dar a volta por cima.»

[Impossibilidade matemática de subir mais lugares além do sétimo:] «Notou-se uma equipa com caráter enorme, acreditam muitos uns nos outros. Vai ser uma equipa a lutar pelos três pontos em todos os jogos, seja com o Santa Clara, seja no outro jogo, aqui com o Benfica.»