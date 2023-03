Declarações do treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 1-0 ante o Santa Clara, em jogo da 24.ª jornada da I Liga:

«A equipa tem demonstrado sempre vontade de ganhar, acredita muito que pode encurtar [a distância pontual], acho que é uma vitória justa. Uma primeira parte de sentido único, uma segunda parte em que entrámos bem. Depois, nos últimos minutos, o Santa Clara num jogo mais direto, a tentar chegar mais na frente e criou uma situação. Acho que fomos a equipa que desde início quis jogar e chegar na frente, criou oportunidades, dominou o jogo, não permitiu transições. Plano de jogo perfeito, os jogadores interpretaram bem. Na primeira parte do jogo com o Casa Pia, com a vantagem, a equipa retraiu-se um bocado. Hoje não, hoje conseguimos gerir o jogo com bola, saímos com algumas transições. Podíamos ter feito o segundo golo, mas acho que é uma vitória justa, ambiente fantástico, obrigado aos adeptos, os jogadores estão de parabéns.»

[Peso mental da saída do último lugar e do maior número de pontos nas últimas jornadas perante Marítimo e Santa Clara:] «As vitórias trazem confiança, a equipa que for mais consistente e mentalmente mais forte vai conseguir o objetivo. Temos conseguido encurtar, hoje foi importante também não sofrer golos, saímos do último lugar, é importante para nós psicologicamente, mas são três pontos, continuamos na zona de descida. Amanhã há treino, hoje podem festejar, mas amanhã começamos a limpar e a recuperar deste jogo, para quando regressarmos da folga, prepararmos o Arouca. Foi uma final que conseguimos levar a melhor, perante um adversário direto, mas nada mais do que isso. Estamos mais perto, mas ainda longe do objetivo, temos ainda dez finais. Parece que uma semana quando perdemos, está tudo perdido, na semana a seguir, ganhamos e parece que vamos conseguir tudo e não é assim. Tem de ser consistência de trabalho e de resultados, mentalidade forte e com a ajuda dos adeptos, vamos conseguir o objetivo.»

[Se ficou surpreendido com as alterações na equipa do Santa Clara e a disposição:] «A informação não era muita já, tinham trocado de treinador e houve só um jogo. Já não tínhamos muitas certezas e quando vimos o onze inicial, tivemos de tentar perceber e sentir o que a equipa tinha de fazer, tínhamos dois planos traçados, rapidamente passei a informação. Acho que conseguimos fazer um jogo competente e era importante vencer.»

[Substituição do Rui Pires ao intervalo, já depois do cartão amarelo:] «O Rui tinha amarelo, era o primeiro homem a conter a transição e estava a fazê-lo bem, mas o Santa Clara estava com as linhas baixas e precisávamos de rodar o jogo mais rapidamente, a bola entrelinhas ou na profundidade e o Jordan, nesse aspeto, é mais forte do que o Rui e foi pelas duas vertentes, pelo amarelo e pela necessidade de circular a bola mais rápido. O Rui estava a fazer um bom jogo, mas penso que estrategicamente e pelo amarelo, tinha de fazê-lo.»