César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a derrota do conjunto barcelense na receção ao Tondela. O técnico catalogou o jogo com os beirões como «estranho».

Análise ao jogo

«Não foi o resultado que queríamos num jogo muito estranho. Não sei bem como explicar este jogo. o Tondela entrou bem, nós mediano, há o penálti e depois foi outro jogo. O Tondela a defender e nós a tentar. Depois foi um jogo muito pausado, muitas faltas, a gestão do jogo foi demasiadas paragens, quebras muito grandes, faltinha aqui, faltinha ali sem amarelos para o adversário, que acaba com mérito por levar os três pontos, nada contra eles, fizeram o seu jogo numa situação em que os pontos fazem falta. Mas, foi falta, falta, falta; Não conseguimos ser incisivos e finalizar as jogadas. Acaba por ser um jogo de sentido único em que não conseguimos concretizar»

Ansiedade

«Não posso apontar nada aos jogadores. Trabalharam imenso, criámos volume de jogo. Sempre que conseguimos desbloquear por dentro o Tondela matava o nosso jogo, podíamos criar mais problemas, mas não foi permitido, houve muita falta ali. Metemos muita gente em zona de finalização, nunca fomos expeditos para chegar primeiro e meter a bola na baliza. Acredito que se fizéssemos um golo ainda faríamos o segundo. A equipa teve noventa minutos à procura, pareceu-me que houve alguma falta de definição. O que me parece que podíamos ter estado melhor na primeira parte foi nos duelos, na primeira bola».