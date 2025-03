César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em declarações à flash interview da Sport TV, após a derrota caseira com o Benfica, por 3-0, no jogo em atraso da 24.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

«Temos de assumir um muito mau jogo da nossa parte. Entrámos bem, mas perdemo-nos taticamente. Não podemos competir com uma equipa como o Benfica e eles fazem 16 faltas e nós nove. É impossível sermos competitivos dessa forma. Não ganhámos duelos, andámos um pouco perdidos. Faltou-nos alma. O Benfica estava confiante, mas a nós faltou-nos muita coisa.»

[Benfica mais forte da época?]

O culpado sou eu. Assumo a responsabilidade. Não fomos uma equipa no seu todo. Na segunda parte corrigimos algumas coisas, mas o Benfica também baixou um pouco a intensidade. A equipa está sem ganhar há bastante tempo e lá em baixo na tabela classificativa. O Benfica é um justo vencedor. Agora temos de refletir e trabalhar, porque desta forma fica difícil.»

[O Boavista é o jogo mais importante da época?]

«São todos. Desde que cheguei o Gil Vicente não estava na melhor posição. Vínhamos de derrotas e não de vitórias. Ao mínimo erro a equipa nota alguma frustração e acabam por não ser consistentes. É encarar treino a treino, jogo a jogo e acreditar que vamos conseguir atingir os objetivos.»