César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em declarações na conferência de imprensa após o empate (2-2) frente ao Estrela da Amadora, a contar para a 25.ª jornada da Liga.

Gil Vicente merecia os três pontos

«Acho que é um empate que nos sabe a muito pouco. Hoje queríamos os três pontos, acho que merecíamos os três pontos. Apesar de o Estrela na Amadora das poucas vezes vai à frente, acaba por ter aqui uma oportunidade também clara. Mas nós tivemos mais volume, depois do segundo golo fizemos o 2x2 e depois empurramos completamente o Estrela na Amadora para trás. Acho que em 90 minutos fomos a melhor equipa, mas infelizmente não conseguimos levar os três pontos. Infelizmente, hoje não conseguimos os três pontos. É mais um ponto a somar na nossa caminhada.»

Estrela da Amadora não surpreendeu

«Parece mais porque fizeram os golos. Foi ali os primeiros de minutos da segunda parte. Se reparar, não foi muito jogo interior, jogo exterior. Foi um lance de uma transição que a bola entrou pela esquerda e eles aceleraram e chegaram na zona de finalização. Mas nunca impuseram muito o jogo deles. Foram três ou quatro lances que deram golo e que parece que criaram muito, mas não criaram assim tanta coisa como isso. E nós acho que acordámos um bocadinho tarde. Mas no Estrela da Amadora em nada nos surpreendeu, sinceramente. Nós sabemos bem o que é que temos de fazer, seja na organização defensiva, seja na organização ofensiva. Fazem o segundo, num lance que o Lucão tenta defender para o lado, que tecnicamente é o que tem de fazer, e acaba por não conseguir e vai para a frente. Sabíamos que as segundas bolas neste campo eram difíceis, tínhamos de estar focados. Mas não vejo nenhuma dinâmica onde a equipa tenha sido surpreendida, sinceramente.»

Série sem vencer preocupa?

«Não. De todo mesmo. Temos conforto, temos confiança, sabemos o que estamos a fazer, acreditamos muito no nosso processo, nos nossos jogadores. Estão frustrados porque sentem que podíamos ter vencido. Mas agora é folga e trabalhar para a próxima semana o Alverca para nós em casa voltarmos a ser fortes e voltarmos às vitórias. Nós sabemos que não vamos ganhar sempre. Nós temos é uma forma de estar e uma forma de ser muito bem vincada, que não abandonamos. Nem quando ganhamos achamos que somos melhores, quando perdemos ou empatamos também não achamos que somos fracos. Sinceramente, por isso acho que a equipa tem provado ao longo do campeonato todo que é muito consistente a pontuar. Era importante quebrar as duas derrotas, isso sim, não foi com uma vitória, mas foi com um empate.»