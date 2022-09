Declarações do treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, após o empate a uma bola nos Açores, em jogo da 7.ª jornada:

«Era importante desbloquearmos a pressão que tínhamos de ainda não ter pontuado. Penso que em outros jogos poderia ter acontecido mas, por isto ou por aquilo, não aconteceu. Era importante darmos hoje uma boa resposta. Acho que fomos a equipa que mais oportunidades criou, a equipa que tentou jogar e que teve mais perto de vencer. Se levássemos daqui os três pontos penso que não era descabido, até porque as grandes oportunidades de golo são nossas.»

«A equipa, desta vez e muito bem, reagiu como grupo. Reagiu bem e continuou a jogar, criou oportunidades. Corrigimos algumas coisas ao intervalo e na segunda parte entrámos fortes como pretendíamos. Fizemos o 1-1 e em mais uma outra situação podíamos ter feito o golo.»

«Mais do que um fôlego para trabalhar, é o desbloquear as cabeças. É desbloquear uma situação de muitos jogos sem pontuar. Muitas vezes injustamente. A frustração dos jogadores era grande. Tivemos uma semana fantástica de trabalho. Reagiram muito bem ao que foi à frustração da última derrota em casa. Demonstrámos e demos um passo de gigante em frente em termos de espírito de grupo.»

«Temos muitos jogadores jovens que vieram de outros países e que estão a adaptar-se e foi muito importante para eles perceberem que, para pontuar aqui em Portugal, é preciso não só o talento que eles têm, mas a alma, o caráter, o sacrifício.»

«Neste momento, gosto de jogar logo de seguida, mas neste momento como está a equipa, com alguns jogadores lesionados e jogadores novos, que não fizeram pré-época, acho que estas duas semanas vão ser importantes para calibrar a equipa. Vai ser importante para a equipa crescer.»