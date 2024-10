O treinador do Moreirense, César Peixoto, foi suspenso por oito dias na sequência de um processo instaurado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), informou o órgão federativo, esta terça-feira, em comunicado.

Segundo a deliberação, o CD da FPF decidiu «condenar o arguido» pela «prática de infração disciplinar» na «sanção de suspensão de oito dias» e ainda com uma multa que «corresponde ao montante de 1.580 euros».

O processo disciplinar foi instaurado em 03 de setembro, pelo CD da FPF, tendo por objeto o «apuramento da relevância disciplinar dos factos participados pelo Conselho de Arbitragem da FPF».

As declarações de César Peixoto, no final do Moreirense-Benfica, da 4.ª jornada da I Liga (empate 1-1 a 30 de agosto), a mostrar desagrado perante a arbitragem, foram o motivo para a instauração do processo, adiantou à Lusa fonte oficial do Moreirense. Nas declarações à SportTV, após o jogo, César Peixoto disse que «não deixaram ganhar» o Moreirense.

O técnico falha assim o Moreirense-Santa Clara, da 8.ª jornada, agendado para as 15h30 de sábado, algo que já ia acontecer fruto da expulsão do técnico na jornada anterior, nos minutos finais da derrota com o Estrela da Amadora (2-1).