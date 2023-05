Declarações do treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a derrota por 4-0 ante o Sporting, em jogo da 31.ª jornada:

[Autogolo abalou a estratégia ou foi mais do que isso na exibição do Paços:] «É as duas coisas. Claro que não entrámos bem no jogo, o Sporting já antes do golo tinha criado uma situação ou outra. Estávamos avisados e sabíamos que o Sporting ia pressionar alto, entrar forte, sabíamos que isso poderia acontecer. Claro que, depois do golo, abalou sobretudo a confiança da equipa. Estávamos perante uma boa equipa, se o 0-0 já é difícil, depois acabámos por ir atrás do resultado. A equipa ressentiu-se muito da pressão do jogo. Podíamos ter encurtado, aquele golo acaba por abalar um bocado e a equipa nunca mais se encontrou durante o jogo. Faltou-nos intensidade, alma, agressividade, a equipa não fez um bom jogo. Penso que, desde o meu regresso, foi o pior jogo que fizemos. Esta não é imagem da equipa, a equipa que temos demonstrado. Hoje, por mérito do Sporting, também por demérito nosso, não fizemos um bom jogo. Foi muito mau.»

[Luta pela manutenção, numa jornada em que o Marítimo empatou e o Santa Clara venceu:] «Tenho de trabalhar a equipa esta semana, para ir forte a Chaves. Estamos a três pontos do objetivo do play-off, estamos ao alcance. Temos de perceber o que não fizemos tão bem e voltar a ser uma equipa competitiva, tentar ir a Chaves vencer e continuar a trabalhar. Penso, e continuo a dizer, que vai ser até ao último jogo. A imagem de hoje não é a imagem desta equipa, mesmo com os grandes, com o Benfica, com o FC Porto e com o Sp. Braga, fomos sempre competitivos. A partir do 1-0, a equipa andou muitas vezes perdida, com pouca agressividade, chegava tarde, o Sporting conseguiu manipular-nos como quis. É mostrar aos jogadores que temos de dar muito mais. Temos de apostar tudo já no próximo jogo, que vai ser mais uma final.»