Declarações do treinador do Moreirense, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota por 3-1 ante o Sp. Braga, em jogo da 3.ª jornada da Liga:

[Jogo:] «Sabíamos que o Braga ia entrar forte, a jogar em casa, nos primeiros 15/20 minutos seria importante não sofrer. Tivemos alguma dificuldade na primeira fase de pressão. O Braga, com mérito, conseguiu desbloquear por fora e conseguiu controlar muito o jogo na primeira parte. Faltou-nos, quando ganhávamos bola, ter um pouco mais de paciência com bola, para depois chegarmos com a equipa toda junta. Partimos muito o jogo. Sempre que ganhávamos, perdíamos no primeiro e no segundo passe, faltou-nos um bocadinho de paciência. Queríamos muito chegar ao intervalo (e quase conseguimos) com o 0-0 para corrigir uma coisa ou outra e conversar, estabilizar a equipa para depois abordar a segunda parte. Acabámos por sofrer um golo nos minutos finais, num erro nosso também, mas que acontece, só erra quem lá está.»

«Ao intervalo, corrigimos algumas coisas, pedi à equipa mais capacidade para ter bola e acho que na segunda parte entrámos bem, fazemos o 1-1 e o Braga acaba por ser feliz na forma como faz o segundo golo, dá-lhes a confiança necessária para gerirem o jogo. Nós fomos criando sempre algumas situações e apesar de o Braga ter mais bola, nós tivemos as situações mais perigosas. Depois, o Braga faz o 3-1 e mata o jogo. Numa segunda parte em que reagimos bem, o Braga foi feliz. Foi feliz nos timings em que fez os golos. Não retirando o mérito à vitória do Braga, acho que as maiores e mais claras situações de golo foram nossas. O Braga teve com mais bola, mas nós fomos sempre criando.»

[Sidnei Tavares na vez de Alanzinho, depois de Benny ter sido a opção com o Arouca:] «A decisão prendeu-se até pela primeira fase de pressão. Sabíamos que o Braga construía a três, puxando o Marín. Teríamos de ser agressivos no momento de saltar na pressão. Com o Sidnei e o Asué, dois jogadores agressivos e com passada larga, poderíamos surpreender e eles acabaram por recuperar algumas bolas, para depois dispararmos. O Sidnei, sendo médio, tinha melhor entendimento para fechar dentro, embora não o fizesse tão bem como eu estava à espera. E foi esta a opção. O Benny é um jogador mais ofensivo, mais vagabundo, ofensivo, o Sidnei mais inteligente taticamente, para com e sem bola estarmos mais coesos por dentro, para obrigar o Braga a jogar por fora. Foi essa a intenção, o que não surtiu efeito na primeira parte, a equipa teve pouca paciência para ter bola. Na segunda parte, corrigimos algumas situações e a equipa tornou-se mais capaz e paciente com bola e criámos mais duas ou três situações em que podíamos ter feito.»

[Fecho do mercado e o plantel:] «Nós estamos felizes com o plantel que temos, queremos que feche rápido o mercado, para que não saia ninguém. Temos várias opções. Confiamos em todos. Falta-nos um lateral-esquerdo, temos o Frimpong, espero que chegue alguém. O resto, quero que não saia. Agradecer aos adeptos, que vieram cá em número e é pena não termos dado outro resultado, mas a equipa trabalhou, os jogadores estão de parabéns pelo trabalho.»