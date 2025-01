O treinador do Moreirense, César Peixoto, foi suspenso por um jogo e multado em 3.090 euros e o fisioterapeuta do Arouca, Paulo Baptista, suspenso por 23 dias e multado em 2.100 euros, na sequência da confusão entre ambos no Arouca-Moreirense, da 19.ª jornada da Liga, na passada sexta-feira, que ditou expulsões aos dois.

No mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado ao final de quinta-feira, são reveladas as palavras trocadas entre ambos.

No documento, é referido que ambos utilizaram «gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva», tendo César Peixoto dito: «Vai para a p*** que te pariu seu filho da p***». Já Paulo Baptista disse: «Tu a mim não me chamas filho da p*** seu corno, eu apanho-te lá fora».

«Ao minuto 50, o massagista do clube visitado, Paulo Baptista, e o treinador da equipa visitante, César Peixoto, foram expulsos pelo árbitro e quando se dirigiam para os respetivos balneários, o massagista dirigiu-se ao treinador César Peixoto dizendo-lhe: «Tu a mim nunca mais me chamas filho da p***, seu corno», ao que o treinador César Peixoto retorquiu: «Parvo sou eu estar a dar palha a um burro», é ainda detalhado.

«Nesse momento, de forma preventiva, os elementos da GNR e ARD's ali presentes, separam-nos» e depois das expulsões de ambos, houve encontro entre os dois, que obrigou à «necessidade de intervenção preventiva» daquela força de segurança para «prevenir e evitar o contacto físico entre os mesmos».