Declarações do treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-1 ante o Vizela, em jogo da 23.ª jornada da I Liga:

[Entrada forte do Vizela e resposta:] «Foi mérito do adversário, entrou mais forte, mas depois a equipa equilibrou. Começámos a construir, a ter bola, a chegar na frente com mais perigo. Penso que sofremos um golo contracorrente. Aí já estávamos por cima, mas a equipa não desanimou, continuou a tentar lá chegar e a criar oportunidades. Depois, acabámos por conseguir o 1-1 na primeira parte. Tirámos o Rui [Pires] porque já tinha amarelo e como é um jogador mais defensivo, metemos o Nuno por dentro a fazer circular mais a bola e um extremo para dar largura. Acabou por dar resultado, acabámos ao intervalo empatados, penso que merecidamente.»

«Na segunda parte, o Vizela, apesar de ter um a menos, é uma equipa bem orientada, competitiva e ia causar problemas a qualquer momento. Tentámos resfriar a cabeça dos jogadores, dizer-lhes que tinham de ter paciência, circular a bola até um lado para ir ao outro, entrelinhas, vir fora porque era onde estava o espaço e acabámos por fazer o segundo golo e gerir a vantagem. A equipa interpretou bem, mas penso que foi um jogo onde o espaço acabou por ser mais ou menos o mesmo. O Vizela deixou de ter alguma capacidade de pressão na primeira fase de construção, mas nós acabámos por ser inteligentes e ter paciência para circular de um lado ao outro. Penso que é uma vitória merecida, para os adeptos. Estava um estádio bonito, os nossos [adeptos] sobretudo, mas também os adeptos do Vizela fizeram um bom ambiente.»

[Nuno Santos:] «O Nuno pode fazer duas a três posições na nossa forma de jogar, é inteligente, tem qualidade. A partir do momento em que sentimos que estávamos em superioridade, precisávamos de alguém por dentro com qualidade técnica, que descobrisse os espaços entrelinhas, que conseguisse circular a bola mais rapidamente. O Nuno tem essa capacidade. Que crescesse também para zonas de finalização, como no 1-1. O Rui estava bem no jogo, mas tinha amarelo e é um jogador mais posicional, precisávamos de puxar a equipa para a frente.»

[Matchoi:] «O Matchoi é um jovem no qual acreditamos muito. Não só clube, mas equipa técnica. Tem um à vontade, para a idade, acima da média. Assume o jogo. Penso que a ideia de jogo também ajuda. É importante para a equipa, acaba por dar a vitória. Vai continuar a jogar. É um pouco assim que vemos os jogadores e as oportunidades e o Matchoi tem sido um jogador que acrescenta. Tem de aguentar 90 minutos, mas é normal que não o faça, não tem muito ritmo de 90 minutos. Hoje já aguentou um pouco mais do que em Braga. Perceber, por vezes, o momento certo e não querer ir buscar a bola a toda a hora, mas vai ser, com certeza, aposta para o futuro.»