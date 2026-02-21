César Peixoto garante que as três vitórias consecutivas dão confiança à equipa para o embate diante do Estoril, jogo marcado para domingo às 18h, da 23.ª jornada da Liga.

Resultados dão confiança

«O Estoril vai causar-nos muitos problemas, mas, com certeza, também olham para nós e veem uma boa equipa. Acho que tem tudo para ser um bom jogo, um jogo difícil, mas em que partimos confiantes. Vimos de três vitórias e sabemos que temos de continuar com a mesma humildade.»

Deslocação difícil

«O grau de dificuldade é muito alto. Acho que é uma das boas equipas do campeonato, tem bons jogadores e é muito forte a jogar em casa. Por isso, vai exigir que estejamos a 100% das nossas capacidades.»

Estoril espicaçado…

«Acho que eles vão querer reagir e isso complica-nos mais a vida. Mentalmente, depois de uma derrota, as equipas querem reagir rápido e, por isso, estamos à espera de um Estoril espicaçado.»

Equipa motivada

«As vitórias trazem confiança, ainda mais frente a adversários fortes, em jogos difíceis. A reviravolta na segunda parte, na última jornada, frente a um Sporting de Braga fortíssimo, dá ainda mais alento à equipa.»

Consistência é a chave

«A consistência que temos tido ao longo do campeonato dá-nos muita confiança, assim como acreditar muito nos jogadores, acreditar muito no nosso trabalho, no processo, no nosso ADN.»

Tal como os «grandes»

«Neste momento o nosso objetivo é conseguir ganhar e somar a quarta vitória consecutiva, porque no campeonato, esta época, só o FC Porto e o Sporting conseguiram esse feito. Queremos ser a terceira equipa a consegui-lo.»

Jogo a jogo, sem grandes contas

«Não temos um objetivo claro de posição, porque eu acho que a consistência e o processo é que são o segredo. Vamos criando estes micro-objetivos internos para motivar o grupo, mas é trabalhar jogo a jogo e depois fazemos as contas.»