O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, quer dar seguimento à estreia com vitória no Paços de Ferreira (0-1 em Tondela, na jornada anterior), com o regresso aos triunfos da equipa na Capital do Móvel. Pela frente, na quinta-feira, tem o Santa Clara, na 16.ª jornada da I Liga.

Peixoto admite que a época não tem corrido de feição ao último adversário de 2021, mas está à espera de «muitas dificuldades» vindas dos comandados de Tiago Sousa, atual interino da equipa de Ponta Delgada.

«A época não tem corrido muito bem [ao Santa Clara], estão com um treinador interino e venceram o último jogo. É uma equipa com muita qualidade, de processos simples, um ataque em profundidade com o Rui Costa e o Jean Patric, o Morita a pegar no jogo e o Lincoln a ser um ‘vagabundo’ nas várias posições. Vai ser muito difícil, mas também temos as nossas qualidades», disse César Peixoto, na conferência de antevisão.

«Será importante a vitória, para voltarmos a dar alegrias na Mata Real, um campo tradicionalmente difícil e queremos que continue a ser», sublinhou o técnico, que sente o balneário «mais feliz, mais descontraído» após o triunfo no Estádio João Cardoso.

«A vitória esvaziou um pouco a tensão e temos de potenciar o clima positivo e melhorar os jogadores individualmente, para também melhorar o coletivo. Esse é o nosso trabalho, animado, coeso, com bom ambiente, muito confiante para o presente e para o futuro», afirmou.

O Paços de Ferreira é 11.º classificado, com 14 pontos, contra 13 do Santa Clara, que ocupa o 14.º lugar. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol, a partir das 17 horas de quinta-feira.