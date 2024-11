Protagonista de uma reviravolta sobre o FC Porto na Taça de Portugal, no último domingo, o treinador do Moreirense, César Peixoto, afirmou esta sexta-feira que os cónegos devem pontuar frente ao Rio Ave, em jogo da 12.ª jornada da Liga portuguesa, para que a «vitória épica» sobre os dragões não «fique esquecida».

«O nosso foco tem de ser o Rio Ave. O que está para trás, está para trás. Tivemos uma vitória épica. Se não trouxermos pontos do Rio Ave, essa vitória vai ficar esquecida. Trabalhamos mentalmente a equipa para perceber que a principal competição é o campeonato. Se assim não for, é meio caminho andado para as coisas não correrem bem», disse, na antevisão ao desafio marcado para sábado.

Ao leme de uma equipa que atingiu o máximo histórico de 55 pontos na última época, César Peixoto recusou ainda estabelecer uma meta pontual para a temporada atual, tendo vincado que o plantel prepara cada jogo como se fosse «um mundo diferente».

«Recuso estabelecer uma meta pontual. O Moreirense fez uma época histórica. Trabalhamos jogo a jogo, para darmos o melhor a cada semana, de forma séria e competitiva. O importante é a manutenção. Estamos bem no campeonato, mas ainda falta muito para atingirmos o objetivo», disse o técnico do atual 8.º classificado da Liga, referindo ainda, sobre o Rio Ave, que já vê «dinâmicas de jogo» diferentes com o treinador Petit, que sucedeu a Luís Freire, acrescentando que é um conjunto «muito forte do meio-campo para a frente».

O Moreirense, 8.º classificado com 17 pontos (os mesmos do Famalicão, 7.º) defronta o Rio Ave, 10.º classificado com 12 pontos, em partida da 12.ª jornada, agendada para as 15h30 de sábado, no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde. Carlos Macedo é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.