O Benfica vai testar nesta sexta-feira todos os elementos do departamento de futebo do clube, incluindo plantel principal e equipa técnica, de forma a despistar a presença do virus SARS-Cov-2, confirmou à Lusa fonte oficial do clube.

«Já estava previsto. Seguimos sempre este protocolo no Seixal. O Benfica, apesar de as autoridades de Saúde e a própria Liga já não o exigirem, faz sempre testes 48 horas antes de qualquer jogo», disse a mesma fonte.

Os testes de rotina adquirem maior importância agora, porém, depois de o treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, ter falhado o jogo com o Benfica da Liga dos Campeões por estar infetado com covid-19.

«Julian Nagelsmann testou positivo para o coronavírus, apesar da proteção da vacinação completa. Vai regressar a Munique separadamente da equipa, num voo-ambulância, e vai ficar em isolamento doméstico», lê-se na mensagem do clube bávaro.

O Benfica visita domingo o Vizela, pelas 18 horas, em encontro da nona jornada da Liga.