Liga
Há 2h e 34min
Sporting: titulares recuperam após vitória sobre o Casa Pia
Rui Borges trabalhou no relvado, como habitual depois dos jogos, com os suplentes
A equipa principal de futebol do Sporting voltou, este sábado, aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo um dia depois da vitória sobre o Casa Pia, para a 18.ª jornada da Liga portuguesa (3-0).
Os jogadores titulares no encontro da véspera realizaram o habitual trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram normalmente no relvado de Alcochete.
A preparação delineada por Rui Borges já teve em conta o embate com o Paris Saint-Germain, para a sétima jornada da Liga dos Campeões, um duelo de capital importância para os leões.
O jogo está marcado para a próxima terça-feira, às 20h00, no Estádio José Alvalade.
