A equipa principal de futebol do Sporting voltou, este sábado, aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo um dia depois da vitória sobre o Casa Pia, para a 18.ª jornada da Liga portuguesa (3-0).

Os jogadores titulares no encontro da véspera realizaram o habitual trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram normalmente no relvado de Alcochete.

A preparação delineada por Rui Borges já teve em conta o embate com o Paris Saint-Germain, para a sétima jornada da Liga dos Campeões, um duelo de capital importância para os leões.

O jogo está marcado para a próxima terça-feira, às 20h00, no Estádio José Alvalade.