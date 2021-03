Emprestado pela Chapecoense, Lucas Mineiro assumiu-se como uma das figuras do Gil Vicente e recentemente foi associado a Sporting de Braga e Benfica.



O presidente dos gilistas, Francisco Silva, revelou que vai exercer a opção de compra sobre o médio brasileiro estipulada aquando do acordo com o clube brasileiro. O dirigente acrescentou ainda que não recebeu qualquer contacto pelo jogador de 25 anos, associado nos últimos dias a Sp. Braga e Benfica.



«Não tenho contacto com nenhum clube, nem em Portugal ou fora. Está tudo definido no contrato, temos uma data para exercer a opção. Vamos exercer na data, até ao fim de maio. Temos de pagar o valor estipulado, como outras situações. Podia-me preocupar com estabilidade do jogador, mas conhecendo bem a personalidade dele não vai criar nenhuma perturbação», referiu, em declarações à rádio Renascença.



Portanto, quem quiser contratar Lucas Mineiro, terá de negociar com o Gil. «Tudo o que possa vir é bom, que surjam propostas, mas neste momento não há absolutamente nada», frisou Francisco Silva.

Após passagens por Chapecoense, Vasco da Gama, Ponte Preta e Cerezo Osaka, Lucas Mineiro chegou este ano a Portugal e leva dois golos em 28 partidas.