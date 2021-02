Abdul Moomin vai jogar no FC Porto por empréstimo do Charity Stars, informou o clube ganês.



O médio de 18 anos chega ao Olival a título de empréstimo e mostrou-se feliz pela mudança para Portugal.



«É um bom passo para a minha carreira. Com sacrifício e trabalho duro vou tentar ter sucesso. O FC Porto é um bom clube e com história de produzir talentos de classe mundial. Espero conseguir seguir as pisadas dos grandes jogadores que se formaram aqui. Acredito que tenho o que é preciso para ficar no clube além do contrato», disse, citado pelo site do clube.

Lembre-se que o Charity foi o clube que formou James Arthur, jogador que passou pelos juniores dos dragões em 2016/17.