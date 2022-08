Vítor Campelos, treinador do Desp. Chaves, analisa o empate com o Vizela, em declarações reproduzidas pela agência Lusa:

«Vendo todas as circunstâncias e tudo aquilo que se passou durante o jogo, até porque nós entrámos muito fortes, marcámos um golo e podíamos ter feito mais um, pelo menos, pelas oportunidades que tivemos, e tendo em conta a posse de bola que foi superior, quer na primeira, quer na segunda parte, talvez a haver um vencedor teria que ser o Chaves. Acho que há uma grande penalidade que ficou por marcar a nosso favor. Estava 1-1 e, nessa altura, penso que já estavam 10 contra 10. Por isso, creio que a haver um vencedor teria que ser o Chaves.

Um jogo muito equilibrado. Nós entrámos por cima. A meio da primeira parte começámos a errar alguns passes, até situações não forçadas, e o nosso jogo deixou de ser tão fluído como estava a ser e o Vizela começou a crescer no jogo, equilibrou a partida nessa altura, por estávamos nós por cima, e acabou até por chegar ao empate.

Na segunda parte creio que o Vizela entrou melhor no jogo, teve uma ou outra oportunidade que também poderia ter marcado. Nos minutos em que estivemos em inferioridade numérica fomos uma equipa muito solidária. Após a expulsão do Vizela e as alterações que fizemos, creio que até ao fim do jogo tivemos nós por cima e, como disse, creio que houve uma grande penalidade que ficou por assinalar a nosso favor que podia ter ditado um desfecho diferente.

Concordo que, por aquilo que aconteceu no jogo, que o empate acaba por se ajustar, talvez, mas, como disse, tivemos mais posse de bola, tivemos uma entrada muito forte, em que podíamos ou deveríamos ter feito mais que um golo. O Vizela, por momentos, também esteve por cima do jogo, por isso, foi este o desfecho do resultado que temos de aceitar.

Uma palavra para os nossos adeptos, que estiveram sempre a apoiar do início ao fim, num jogo intenso entre duas equipas intensas que, a trabalhar assim, vão ser equipas que vão ter uma palavra a dizer no campeonato porque estão vivas. Creio que foi um bom espetáculo de futebol.»