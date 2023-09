A FIGURA: Pedro Pinho

Que estreia a marcar na Liga! Ao quarto jogo na Liga, o jogador contratado pelo Desp. Chaves à Sanjoanense marcou o primeiro golo. E que importante que foi. Pinho entrou a 20 minutos do fim e, já nos descontos, aproveitou uma bola perdida na área para afastar fantasmas e assegurar o primeiro ponto para os flavienses.

O MOMENTO: Jô falha os três pontos a 5,5 metros do golo (90+9)

Os três pontos ali tão perto. É verdade que tendo em conta a situação atual do Desp. Chaves, e o facto de ter chegado aos 84m a perder 2-0, um ponto já não é nada mau. Mas podiam muito bem ter sido três. Não fosse Jô ter a mira muito torta. Aos 90+9, Benny cruzou largo da esquerda e encontrou Jô solto. Em cima da linha da pequena área, a 5,5 metros da linha de golo, o avançado rematou ao lado. Para desespero d todos em Chaves.

OUTROS DESTAQUES

Bruno Brígido

O guarda-redes do Estrela sai de Chaves como o grande réu para as gentes transmontanas. Brígido negou o golo a jogadores flavienses uma mão cheia de vezes. Foi ele quem agarrou o ponto com que a sua equipa leva para a Reboleira.

Léo Jabá

Um golo e uma assistência. Mas também inúmeros lances a definir bem e dar o melhor seguimento aos ataques do Estrela. A Léo Jabá só faltou… melhor acompanhamento.