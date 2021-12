Ivo Vieira já não é treinador do Famalicão.

A rescisão de contrato é anunciada dois dias depois do empate no Estoril, para a 15.ª jornada da Liga.

«A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador Ivo Vieira rescindiram o contrato que ligava as duas partes. Ao treinador e aos elementos da equipa técnica, a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais», refere o comunicado.

Ivo Vieira assumiu o comando do Famalicão em março deste ano. Na altura a equipa ocupava a 17.ª e penúltima posição da Liga, e fechou a época na 9.ª posição. Agora o técnico deixa a equipa na 16.ª e antepenúltima posição, com 11 pontos.

No total, em 33 disputados, Ivo Vieira venceu 13, empatou oito e perdeu 12.

