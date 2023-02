Nélson Veríssimo foi o nono treinador a deixar o comando de uma equipa técnica da I Liga na época 2022/23, o segundo no novo ano civil, depois da saída de Mário Silva do Santa Clara, no início de janeiro.

A saída de Veríssimo acontece na semana seguinte à derrota caseira com o último classificado, o Paços de Ferreira, e a três dias da visita a Alvalade, para o jogo com o Sporting, da ronda 22 do campeonato.

Antes, tinha sido o Marítimo, em dezembro de 2022, a afastar João Henriques, a segunda «chicotada» da época no clube dos Barreiros, depois de de Vasco Seabra também ter saído à quinta jornada.

Também em dezembro, José Mota deixou o Paços de Ferreira, onde tinha chegado para substituir César Peixoto que, agora, em janeiro, voltou a comandar os castores.

Depois de Vasco Seabra, seguiu-se Rui Pedro Silva no Famalicão, que foi substituído por João Pedro Sousa.

Em Barcelos, saiu Ivo Vieira, para a entrada de Daniel Sousa, sendo que, pelo meio, Carlos Cunha orientou a equipa interinamente, em duas jornadas.

Ainda antes de João Henriques e José Mota, em dezembro, Álvaro Pacheco também saiu do comando técnico do Vizela, tendo sido substituído por Manuel Tulipa.

AS «CHICOTADAS» DE 2022/23:

5.ª jornada:

Marítimo: Vasco Seabra – João Henriques

7.ª jornada:

Famalicão: Rui Pedro Silva – João Pedro Sousa

9.ª jornada:

Paços de Ferreira: César Peixoto – José Mota

11.ª jornada:

Gil Vicente: Ivo Vieira – Daniel Sousa (assumiu à 13.ª)

13.ª jornada:

Vizela: Álvaro Pacheco – Manuel Tulipa

13.ª jornada:

Marítimo: João Henriques – José Gomes

13.ª jornada

José Mota - César Peixoto (regressou em janeiro)

15.ª jornada:

Santa Clara: Mário Silva – Jorge Simão

21.ª jornada:

Estoril: Nélson Veríssimo - ?