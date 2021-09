O Boavista informou, esta terça-feira, que exerceu as opções de compra de que detinha sobre Seba Pérez, Chidozie e Nathan.



O médio deixou o Boca Juniors e assinou até 2025 pelos axadrezados. O contrato de Chidozie é válido também até 2025 depois de ter sido adquirido ao FC Porto assim como o de Nathan ex-Vasco Gama.



Além disso, o Boavista inscreveu Joel Silva e Cristiano Fitzgerald, dois jogadores do sub-19, e lembrou que ainda tem mais uma vaga disponível e que, por isso, continua «ativo no mercado em busca de jogadores livres».