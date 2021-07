O Estoril venceu o Belenenses por 1-0, nesta quarta-feira, em jogo-treino realizado na Cidade do Futebol.

O jovem avançado Chiquinho marcou o único golo do ensaio para a nova época.

Estoril e Belenenses entram oficialmente em competição no próximo fim de semana, com a Taça da Liga: os «canarinhos» visitam o Nacional no domingo, e um dia antes os azuis jogam no reduto do Mafra.