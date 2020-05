À terceira foi de vez. Depois de dois adiamentos no voo, o Santa Clara chegou este sábado a Portugal Continental, onde vai disputar, na Cidade do Futebol, em Oeiras, os jogos que restam da I Liga de 2019/2020 como visitado.

Os açorianos aterraram pelas 13 horas no aeroporto Humberto Delgado e já estão instalados numa unidade hoteleira. Este sábado marca também a realização de testes de despiste à covid-19 e um treino de ginásio para o plantel orientado por João Henriques.

O voo do Santa Clara para o Continente estava inicialmente marcado para o meio da tarde de sexta-feira. Foi adiado para as 23h45 (hora local) e, depois, para as 10 horas (hora local) deste sábado. A comitiva do clube chegou a entrar no avião, mas de acordo com a agência Lusa, a entrada de um pássaro no motor impediu a descolagem.

O primeiro jogo do Santa Clara é ante o Sp. Braga, dia 5 de junho, às 18 horas, na Cidade do Futebol.