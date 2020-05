Na mudança para a Cidade do Futebol, este sábado, o Santa Clara foi recebido por um açoriano: Pedro Pauleta, diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), deu as boas-vindas à comitiva que viajou de São Miguel, neste sábado, após dois adiamentos.

A Cidade do Futebol vai ser o «quartel-general» do Santa Clara na reta final da Liga, e neste sábado o plantel orientado por João Henriques já trabalhou no complexo, que no próximo dia 5 de junho vai receber o jogo com o Sp. Braga, da jornada de retoma do campeonato (19h).

«Agora vamos iniciar este ciclo final de dez jornadas, lutando pelos nossos objetivos, começando já por discutir os três pontos que estarão em disputa com o Sp. Braga. Embora estando na Cidade do Futebol, sentimos um pouco dos Açores pelo carinho e atenção que temos à nossa volta», referiu Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara, em declarações reproduzidas pela FPF.

Os jogadores do Santa Clara foram surpreendidos, neste dia de mudança, com imagens alusivas ao clube e aos Açores na decoração do balneário.

Para além do Santa Clara, a Cidade do Futebol também vai receber os jogos do Belenenses SAD, na condição de visitado.