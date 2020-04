O Benfica foi a oitava equipa do mundo com mais vitórias nos jogos em que inaugurou o marcador na Liga, segundo um relatório do Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Desporto (CIES), que analisou os dados de 92 campeonatos entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019.



Os encarnados registam uma média de 92,6 por cento de triunfos quando marcam primeiro. Em 121 jogos em que faturou primeiro, o clube da Luz apenas não ganhou em nove ocasiões.



O FC Porto aparece em 21.º lugar desta lista, com 90 por cento de vitórias quando marca primeiro. Os dragões, nas 120 partidas em que inauguraram o marcador, não venceram doze.



Por sua vez, o Sporting fecha o pódio, no que às equipas portugueses diz respeito, com 87,2 por cento de vitórias quando marcou primeiro, a que correspondem 102 vitórias nos 117 jogos em que começou a vencer.



A lista é liderada pelo Estrela Vermelha, do português Tomané, com 96,3 por cento de vitórias, seguido do Sheriff, da Moldávia, com 94,1 por cento, e do Albirex Niigata, de Singapura, com 93,3 por cento. No fundo da lista está o Central Coast Mariners, da Austrália, com apenas 20 vitórias nos 53 jogos em que marcou primeiro (37,7 por cento).

Nas chamadas ligas dos «Big 5», o Paris Saint-Germain apresenta a melhor média (89,9%, 124 em 138), seguindo do Barcelona (88,5%, 116 em 131) e do Manchester City (87,1%, 115 em 132).