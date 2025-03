A Liga portuguesa é o quinto campeonato com mais faltas por jogo, de acordo com um estudo divulgado pelo Observatório do Futebol, esta quarta-feira, que analisou 63 ligas a nível mundial.

Segundo os dados compilados durante um ano (20 de março de 2024 a 20 de março de 2025), o principal campeonato português apresenta uma média de 27,4 faltas por jogo e apenas é superado pela Liga sérvia (30,8), pela Serie B italiana (29,9), pela Liga grega (27,8) e pelo campeonato da Venezuela (27,8).

Já a Liga australiana é a que apresenta menor média de faltas, com 19,7 por jogo, seguida da Liga neerlandesa (19,9).

A Liga portuguesa é ainda a 10.ª com mais cartões mostrados por jogo (5,29). Só há uma primeira divisão europeia com mais, a da Grécia (5,91, no 4.º lugar).

Ligas sul-americanas e asiáticas em contraste

A liga da Bolívia (6,69 cartões por jogo) está no topo da média de cartões, seguida da liga da Venezuela (6,45) e da liga da Colômbia (5,99). Um pódio totalmente sul-americano, portanto. Por oposição, as duas ligas com menos cartões por jogo estão no Japão: a II Liga (2,39) e a I Liga (2,58), seguidas da liga dos Países Baixos (3,27).

Quanto à percentagem de cartões mostrados por faltas, a Ucrânia surge no topo, com um cartão amarelo mostrado em 93,2 por cento das faltas. Neste capítulo, em 70,3 por cento das faltas na liga portuguesa é mostrado um cartão (35.º lugar entre as 63 ligas analisadas). A Bolívia, apesar de ter a liga com maior média de cartões por jogo, é a que tem menor percentagem neste aspeto (um cartão em 59,2 por cento das faltas).

Noutro aspeto, a propensão dos árbitros a mostrar cartão por faltas, o Chile aparece no topo, com um cartão mostrado a cada 5,24 faltas, seguido da liga colombiana (um cartão a cada 5,76 faltas) e da liga ucraniana (um cartão a cada 5,85 faltas). Novamente no oposto - e tal como nas ligas com menos cartão por jogo - as duas ligas japonesas são as que têm menos cartões mostrados por falta: um cartão a cada 10,84 faltas na II Liga e um a cada 10,5 faltas no campeonato principal, seguindo-se a liga sérvia, com um cartão a cada 10,43 faltas.

«As diferenças refletem tanto diferentes graus de severidade nos estilos de arbitragem, quanto diferenças nas tendências dos jogadores de cometer faltas graves. As ligas latino-americanas distinguem-se por estilos de arbitragem severos e uma propensão ao jogo violento entre os jogadores, ao contrário da Ásia, onde os árbitros são menos severos e os jogadores mais disciplinados», assinala o CIES.