O que é nacional, é bom. Excetuando quando falamos das equipas da Liga portuguesa. É que a principal divisão portuguesa está entre as ligas mundiais com menor utilização de jogadores nacionais.

Num estudo realizado pelo Observatório do Futebol (CIES), a principal divisão portuguesa é a terceira com menos minutos realizados por jogadores que possam representar a seleção do país dessa mesma competição. Ou seja, nacionais (28.9%).

A Premier League inglesa soma apenas 23.6% e a primeira divisão do Chipre é a que menos aposta em jogadores domésticos (22.3%), numa amostra de 55 das principais divisões mundiais.

Recorde-se que a Liga portuguesa não regula o número de jogadores nacionais nos clubes inscritos, mas apenas os formados localmente (podem ser de outra nacionalidade).

Os clubes têm de incluir um mínimo de dez ou oito jogadores formados localmente, consoante o clube tenha ou não equipa B, não havendo limitações na ficha de jogo.