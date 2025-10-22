O Observatório do Futebol (CIES) lançou o seu relatório anual relativo às melhores academias do mundo no futebol. Segundo os dados de 2024, o Benfica surge no topo considerando três vertentes.

Uma é a quantidade de jogadores lançados nas principais competições. Em 49 Ligas domésticas analisadas pelo CIES, há 93 atletas que jogaram pelo menos três anos no Benfica entre os seus 15 e 21 anos (considerado o período de formação). Sporting tem 76, FC Porto 36 e Sp. Braga 30.

Outra vertente de análise são os minutos disputados em média por cada atleta. Aqueles formados no Benfica jogaram 2.582 minutos em jogos oficiais no ano passado. Curiosamente, o FC Porto está à frente das águias aqui, com 2.602 minutos em média.

Por fim, o CIES teve em conta o «nível» de competição em que esses jogadores atuaram, tendo em conta o prestígio das equipas e das Ligas. Aí, o Benfica teve uma avaliação de 0,807, atrás de Sporting (0,811) e FC Porto (0,821).

Tudo somado num índice final, deu a liderança ao Benfica com uma nota de 105,1, à frente de Barcelona e River Plate, que completam o pódio. O Sporting surge em sexto, logo atrás de Ajax (4.º) e Boca Juniors (5.º) e o FC Porto em 60.º.