Segundo o Observatório do Futebol (CIES), Anatoliy Trubin é o guarda-redes mais valioso fora das melhores cinco ligas europeias. O guardião do Benfica tem um valor de mercado estimado em 38,99 milhões de euros.

Logo a seguir surge outro jogador bem conhecido do campeonato português - Diogo Costa, dono e senhor da baliza de Portugal e do FC Porto. Vale 35,57m, segundo a mesma entidade.

Além do já bastante disseminado Transfermarkt, o Observatório do Futebol (CIES) é outra entidade que se dedica, entre outras coisas, à avaliação monetária de jogadores de futebol. O CIES tem em conta variáveis como duração do contrato, idade, nível desportivo, minutos... entre muitas outras.

Numa publicação partilhada nesta sexta-feira, o CIES destaca precisamente os guarda-redes que atuam fora das chamdas top-5, incluindo também Lukas Hornicek, do Sp. Braga. Surge em sexto, com um valor de 13,32 milhões de euros.

Estes valores diferem bastante daqueles que são apresentados pelo Transfermarkt. Aí, Diogo Costa é avaliado em 40 milhões de euros e Anatoliy Trubin em 28. Hornicek tem uma etiqueta de 10 milhões.