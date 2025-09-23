A Polícia Judiciária deteve na manhã desta terça-feira três elementos dos «casuals» do Sporting que terão estado envolvidos no violento ataque com pedras e cocktails molotov a adeptos do FC Porto depois de um jogo de hóquei entre leões e dragões, a 10 de junho do presente ano, segundo apurou a CNN Portugal.

Os três elementos dos «casuals», que se destacam por se vestirem de negro, sem referências ao clube, são acusados de cinco homicídios qualificados na forma tentada, ofensas à integridade física, incêndio, roubo e detenção e uso de armas proibidas - tudo crimes que vitimaram os cinco ocupantes do carro atacado, membros dos Super Dragões, na zona da Alameda das Linhas de Torres, junto ao Estádio de Alvalade, em Lisboa.

Estes três detidos, identificados pela investigação da secção de homicídios da PJ em articulação com o DIAP de Lisboa, juntam-se a outros três alegados cúmplices que foram apanhados logo no dia do crime, quando assistiam a um jogo de futsal no pavilhão João Rocha, a seguir ao ataque. Foram na altura presentes ao juiz e ficaram os três em prisão preventiva.

As vítimas do ataque - que estavam dentro do carro que foi cercado e atacado - tiveram que ser assistidas no hospital.

