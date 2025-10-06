Com apenas doze remates, o clássico do Dragão foi o jogo com menos remates, até ao momento, entre todos os 72 jogos já realizados na edição 2025/26 da liga portuguesa segundo revelam os dados fornecidos pela SofaScore, parceiro do Maisfutebol na análise estatística. O índice de golos esperados também foi o mais baixo registado no campeonato português, com uma expetativa de apenas 0,79 golos.

Foi um jogo, acima de tudo, muito tático com duas equipas determinadas, em primeiro lugar, em não perder, arriscando muito pouco para tentar ganhar e os números do clássico sustentam isso mesmo.

A jogar em casa, na defesa da liderança, o FC Porto ainda acumulou oito remates (dois enquadrados), enquanto o Benfica, com quatro pontos de atraso, ficou-se pela metade, apenas quatro (um enquadrado).

Um registo insuficiente para desbloquear o marcador no Dragão e que deixou, praticamente, tudo na mesma no topo da classificação, apesar de dois pontapés na trave, um para cada lado, primeiro num desvio de Kiwior para a trave da baliza de Diogo Costa e, mesmo a fechar o jogo, num remate de Rodrigo Mora ao travessão da baliza de Trubin.

Até ao clássico do Dragão, o jogo com menos remates da Liga tinha sido o Famalicão-Santa Clara (3-0), logo na primeira jornada, com um total de 13 remates, mais um do que o duelo entre FC Porto e Benfica de domingo à noite.

O clássico supera ainda a vitória do Sporting no Estoril (1-0), jogo da 7.ª ronda que era, até ao momento, o jogo da Ligaem que tenha participado um dos três grandes com menos remates, com um total de 16 pontapés à baliza, mais quatro do que vimos no domingo à noite.

O nulo entre o FC Porto e o Benfica é também o jogo com menos golos esperados (XG), a inovadora métrica para avaliar o desempenho das equipas e que permite gerar uma expetativa de oportunidades de golo que, neste caso, não foi além de 0,79 golos, a mais baixa na Liga até ao momento.

Além de ser a probabilidade mais baixa da Liga é a apenas a segunda abaixo da expetativa de, pelo menos, um golo, além do empate entre o Vitória de Guimarães e o Arouca (1-1) que contou com 0,81 xg.