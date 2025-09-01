A Polícia de Segurança Pública anunciou esta segunda-feira que deteve dois adeptos que violaram a interdição de acesso a recintos desportivos no decorrer dos jogos do passado fim de semana, um deles no clássico Sporting-FC Porto e o outro no União de Leiria-Torreense, da II Liga.

«A presença do indivíduo foi detetada durante o jogo entre Sporting e FC Porto. O adepto estava sujeito a uma sanção acessória imposta pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), na sequência do incumprimento do dever de usar de correção, moderação e respeito durante um evento desportivo», explicou a direção nacional da PSP, em comunicado.

Um dia antes, na sexta-feira, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, igualmente em desafio da quarta jornada, mas do segundo escalão, outro indivíduo foi detido «pelos mesmos motivos», neste caso por estar sujeito a uma «sanção acessória na sequência do arremesso de objetos durante um evento desportivo».

As autoridades relembram que, ao desrespeitar a medida de interdição, ambos os indivíduos incorreram no crime de desobediência, conforme previsto no artigo 348.º do Código Penal, punível com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias.

Contabilizados todos os jogos das quatro primeiras jornadas, o número de adeptos intercetados por incumprimento das medidas de interdição sobe agora para sete.

A PSP recorda que estas detenções «reforçam o compromisso das autoridades na garantia do cumprimento das normas estabelecidas e na promoção de um ambiente seguro e protegido nos eventos desportivos».

O organismo destaca a sua determinação e a da APCVD em «preservar a integridade e o bom funcionamento dos eventos desportivos», assegurando que todos possam desfrutar dos mesmos «com segurança e tranquilidade».