A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta segunda-feira o relatório de Luís Godinho do Clássico entre o FC Porto e o Sporting, juiz do encontro referente à 21.ª jornada do Campeonato Nacional. No documento, o árbitro registou várias ocorrências, com destaque para a ausência de bolas nos minutos finais.

Segundo o relatório, «após o minuto 93 verificou-se a ausência de bolas nos sinalizadores das mesmas», situação que aconteceu numa fase decisiva da partida e já dentro do período de compensação.

O encontro teve dez minutos de descontos e terminou com duas expulsões nos bancos, ambas aos 90m+10. Lino Godinho, treinador-adjunto do FC Porto, e Fernando Alves, adjunto do Sporting, viram cartão vermelho por terem «saído deliberadamente da área técnica para agir de forma provocatória ou inflamatória para com elementos do banco adversário», pode ler-se

Ainda na primeira parte, entre os minutos 32 e 36, o jogo esteve interrompido devido ao uso de artigos de pirotecnia por parte das claques portistas. O fumo intenso, segundo o árbitro, impossibilitou a visibilidade no campo, obrigando à paragem temporária da partida.

No final, Luís Godinho assinalou também que foi oferecida a cada elemento da equipa de arbitragem uma camisola do FC Porto, por parte dos dragões.