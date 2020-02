O Benfica confirmou, esta quarta-feira, que esgotou os bilhetes para os seus adeptos com vista à deslocação ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, no próximo sábado, em jogo da 20.ª jornada da Liga.

A equipa comandada por Bruno Lage vai, desta forma, ter o setor destinado à equipa visitante cheio, com os cinco por cento de público permitidos pelos regulamentos. O Dragão tem capacidade para 50.033 espetadores, pelo que serão cerca de 2.500 os benfiquistas a apoiar o atual líder da Liga.

O FC Porto-Benfica joga-se às 20h30 de sábado. Nesta altura, sete pontos separam os dois clubes no topo da classificação. As águias somam 54 pontos e os dragões 47.

Na terça-feira, o FC Porto anunciara que restavam dois mil bilhetes disponíveis para o clássico.