Benfica e FC Porto empataram a uma bola, na Luz, no Clássico da 31.ª jornada da Liga.



As águias marcaram primeiro por Everton, aos 23 minutos. No entanto, os dragões igualaram no segundo tempo por Uribe, aos 76 minutos.



Os encarnados ainda marcaram por Pizzi no período de descontos, mas o lance foi anulado após recurso ao VAR. Assim, o Benfica continua no terceiro lugar, agora com 67 pontos, e está a quatro do FC Porto, que tem 71.



Este resultado deixa o Sporting a dois pontos do título de campeão nacional.