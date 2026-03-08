Pepê e um elemento do staff do FC Porto foram atingidos por objetos lançados das bancadas do Estádio da Luz, no Clássico com o Benfica, que terminou empatado a dois golos.

Após o golo de Leandro Barreiro, quando se gerou uma enorme confusão junto dos dois bancos - José Mourinho e Lucho González foram expulsos - o extremo brasileiro foi atingido por um isqueiro e ficou caído durante vários segundos, tal como mostraram as imagens da transmissão da BTV. O isqueiro que acertou em Pepê foi, depois, entregue ao árbitro João Pinheiro.

Já Jardel, roupeiro dos dragões, foi atingido por uma pedra, segundo o FC Porto.

Os dois incidentes, de resto, foram reportados pelos dragões ao delegado da Liga, confirmou o Maisfutebol.