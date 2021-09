O FC Porto prosseguiu a preparação para o Clássico frente ao Sporting com sete novidades.



Pepe, Otávio, Diogo Costa, Taremi, Mbemba, Nanu e Zaidu já se apresentaram às ordens de Sérgio Conceição depois de terem estado ao serviço das respetivas seleções.



Em sentido contrário, os colombianos Díaz e Uribe e Corona, que jogou na última madrugada, ainda continuam ausentes devido aos compromissos das seleções.



Marco Grujic foi considerado apto pelo departamento médico dos dragões enquanto Marchesín fez tratamento e ginásio.



Os azuis e brancos voltam a treinar esta sexta-feira, às 15h30 no Olival. Hora e meia depois, Sérgio Conceição vai fazer em conferência de imprensa a antevisão ao jogo frente ao Sporting, do próximo sábado (20h30) em Alvalade.