Sérgio Conceição já pôde contar com Pepe e Sérgio Oliveira, regressados da Seleção Nacional, mas Zaidu, Loum e Taremi, que também estiveram ao serviço das respetivas seleções, não chegaram a tempo de participar na sessão de treino desta quinta-feira, quando faltam apenas três para o clássico com o Sporting.

Além dos três internacionais, que estão em transito a caminho do Porto, Marchesin, Mouhamed Mbaye e Marcano, todos com problemas físicos, fizeram apenas tratamento e trabalho de ginásio.

O FC Porto volta a treinar esta sexta-feira, pelas 10h30, no Olival, antes de Sérgio Conceição fazer a antevisão do grande jogo da 4.ª jornada da Liga, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h30.