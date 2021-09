O FC Porto continuou, esta sexta-feira, a preparação para o Clássico frente ao Sporting, da quinta jornada da Liga, com nove jogadores da equipa B.



Segundo informam os dragões no site oficial, Silvestre Varela, Ricardo Silva, Zé Pedro, João Marcelo, Samba Koné, Bernardo Folha, Vasco Sousa, João Peglow e Danny Loader trabalharam às ordens de Sérgio Conceição.



Por sua vez, Marchesín continuou remetido a tratamento e ginásio enquanto Grujic fez treino integrado condicionado.



O FC Porto volta a treinar este sábado, às 10h00, no Olival. O encontro diante do Sporting, em Alvalade, está agendado para as 20h30 do dia 11 de setembro.