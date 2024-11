Jogo grande esta noite na Luz. O Benfica recebe o FC Porto a partir das 20h45, no encontro que encerra a 11.ª jornada da Liga.

As equipas chegam ao primeiro duelo entre Bruno Lage e Vítor Bruno após as derrotas nas provas europeias, mas o foco aqui é o campeonato. Em caso de vitória, os encarnados vão passar a somar 25 pontos e ficam a apenas dois dos dragões, mas ainda com um jogo em atraso. Já os portistas, se vencerem na Luz, cavam uma diferença de oito pontos para as águias, que ficam com tarefa árdua pela frente para conquistarem o título.

No lado encarnado, existem poucas dúvidas quanto ao onze inicial. Depois da fórmula de três centrais adotada em Munique, Lage deve voltar ao esquema habitual e já pode contar com Bah.

Mais incertezas há no lado do FC Porto. A linha defensiva mantém-se, mas jogadores como Fábio Vieira e Galeno disputam um lugar na frente.

Não perca nada do Clássico na Luz e acompanhe o jogo AO MINUTO no Maisfutebol, a partir das 20h45.

Confira, também, na galeria associada, as equipas prováveis para esta partida