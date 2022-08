O Conselho de Arbitragem da FPF nomeou Nuno Almeida para apitar o Clássico entre FC Porto e Sporting, referente à terceira jornada da Liga.



O árbitro da AF Algarve vai ter André Campos e Pedro Felisberto como assistentes enquanto o quarto árbitro é Vítor Ferreira. Hugo Miguel vai estar na Cidade do Futebol no papel de VAR e terá auxílio de Tiago Martins (AVAR).



Por sua vez, o Casa Pia-Boavista vai ser ajuizado por uma equipa de arbitragem gaulesa chefiada por Pierre Gaillouste ao abrigo do protocolo existente com a comissão de arbitragem da Federação francesa. Já Gustavo Correia vai liderar a equipa de arbitragem lusa que vai dirigir o Toulouse-Lorient.



As equipas de arbitragem já divulgada para os jogos da terceira jornada da Liga:



Estoril Praia-Rio Ave

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nelson Cunha e Luís Costa

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Jorge Fernandes

Santa Clara-Arouca

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Pedro Mota e Francisco Pereira

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: João Pinheiro

AVAR: Bruno Jesus

Chaves-Vizela

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Vasco Santos

AVAR: Bruno Costa

FC Porto-Sporting

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Tiago Martins

Casa Pia-Boavista

Árbitro: Pierre Gaillouste

Assistentes: Steven Torregrossa e Valentin Evrard

4.º árbitro: Tiago Martins

VAR: Bastien Dechepy

AVAR: Dominique Julien

Sp. Braga-Marítimo

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Carlos Campos

Portimonense-Vitória

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Rui CIdade e José Mira

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Pedro Martins

Gil Vicente-Famalicão

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Hugo Santos