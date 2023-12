Sporting e FC Porto defrontam-se esta noite em Alvalade, no jogo grande que encerra a 14.ª jornada da Liga, com pontapé de saída às 20h15.

Depois da vitória do Benfica na Pedreira, os encarnados passaram para o primeiro lugar do campeonato, com 33 pontos. Leões e portistas têm menos dois e só a vitória interessa para regressar à liderança.

Sebastián Coates está de volta após castigo, enquanto a maior dúvida no Sporting reside na lateral-direita, depois dos problemas físicos que Esgaio e Geny Catamo atravessaram recentemente.

Do lado do FC Porto, Sérgio Conceição assumiu que Pepe vai ser dúvida até à hora do jogo e é também expectável que João Mário volte a assumir a titularidade no lado direito da defesa.

Veja na galeria acima associada os onzes prováveis para o Sporting-FC Porto.

